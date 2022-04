Yüzlerce gönüllüyle binlerce koli mutluluk

LÖSEV her yıl 'Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir' düşüncesiyle binlerce aileye ulaşıyor. LÖSEV Ramazan'da tüm lösemili hastaların sofralarını donatmak istiyor. Gönüllülerle birlikte koli koli mutluluk dağıtan LÖSEV, salçadan kuru gıdaya, kahvaltılıktan, yağa, kuru meyveden hurmaya kadar sağlıklı, kaliteli ve doğal ürünlerin yer aldığı LÖSEV ramazan gıda paketlerini sevgi ile dolduruyor. LÖSEV'in koli koli mutluluk buluşmasına Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler, kanser hastalarına gidecek paketleri iyileşmiş gençler ve aileleri ile birlikte hazırladı.

Ramazan'ın ilk günü gönüllülerin katılımı ile binlerce koli dağıtıldı.



ÇOCUKLARIMIZIN ELLERİNDEN TUTUN

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver ,"Ramazanda bütün ailelerimizin sofralarını donatmak istiyoruz. Kolilerimizde lösemi ve kanserle mücadele eden bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılıyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın arttığı Ramazan ayında da ailelerimizin yanındayız. Herkesi böylesine anlamlı bir zamanda ailelerimize destek olmaya, bir çocuğun elinden tutmaya davet ediyoruz" dedi.



NASIL DESTEK OLUNUR?

Ramazan ayı boyunca ailelere iletilen kolilerde kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok çeşit bulunuluyor. LÖSEV'e kayıtlı ailelere bir paket göndermek isterseniz; Acil Yardım Paketi, Orta Aile Paketi, Büyük Aile Paketi, Mutlu Aile Paketi, Sevgi Dolu Geniş Aile Paketi'nden birini seçip, destek olabilirsiniz. Türkiye'deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, Türkiye'nin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406'ya BAGIS ya da 1998'e FİTRE yazıp bir SMS göndererek bağışınızı gerçekleştirebilir, bilgi almak için 0312 447 06 60 nolu telden ulaşabilirsiniz.