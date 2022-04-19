Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü

Emniyete götürülen şüpheli H.E.H., yapacağı eylem karşılığında örgüt mensuplarından 5 bin dolar teklif aldığını itiraf etti. Zanlının telefonunda yapılan incelemede ise keşif videolarına da ulaşıldı. Ekipler, keşif videolarının terör örgütüne gönderildiğini de tespit etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.