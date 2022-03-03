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Giriş Tarihi: 3.3.2022 14:46 Son Güncelleme: 3.3.2022 14:56

Yüzlerce kişi son anda dolandırılmaktan kurtuldu

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Yüzlerce kişi son anda dolandırılmaktan kurtuldu

Batman’da birçok kişinin whatsapp hesaplarını ele geçirerek dolandıran kişi polis tarafından yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, başlatılan 8 farklı soruşturma kapsamında, kentte birçok vatandaşın aynı yöntemlerle mağdur edilmesi üzerine Batman Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Polis tarafından başlatılan kapsamlı çalışmada, mağdurların whatsapp hesaplarını ele geçiren ve yakınlarından para temin etmek suretiyle, dolandırıcılık yapan 1 şüpheli tespit edildi.

YÜZLERCE KİŞİNİN BİLGİLERİNİ ELDE ETMİŞ

Yapılan çalışmada şüpheli, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Diyarbakır'da ikametinde yakalandı. İkamette yapılan aramada; çok sayıda telefon, harddisk, flash bellek gibi dijital materyal, kimlik ve GSM bilgisinin yazılı olduğu defter, not kâğıtları, başkalarına ait kimlik, banka, SİM kartları ve sahte kimlikler olduğu tespit edildi. Yapılan ön incelemede, şüphelinin dijital materyallerinde, not defterlerinde yüzlerce kimlik ve GSM bilgisi bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, aynı gün Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikten sonra mahkemece tutuklandı. Şüphelinin mağdur ettiği şahısların ve bağlantılı diğer şüphelilerin tespitine ilişkin, incelemeler devam ediyor.

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Yüzlerce kişi son anda dolandırılmaktan kurtuldu
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