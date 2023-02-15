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Giriş Tarihi: 15.2.2023 17:48 Son Güncelleme: 15.2.2023 17:53

Yüzlerce kişiye mezar olan sitenin müteahhiti Bodrum polisine yakalandı

Kahramanmaraş’ta yüzlerce kişiye mezar olan sitenin müteahhiti Bodrum’da saklandığı evde yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yüzlerce kişiye mezar olan sitenin müteahhiti Bodrum polisine yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem çok sayıda can kaybına sebep oldu. Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiye mezar olan ve Aksay İnşaat tarafından yapılan Kocabaş Konutları'nın müteahhiti Ahmet S. (48) Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Ahmet S.'nin Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan' arandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet S.'nin (48) sahibi olduğu Aksay İnşaat tarafından 3-4 sene önce inşaa edildiği öğrenilen Dulkadiroğlu ilçesi Aslan Bey Mahallesi'ndeki Kocabaş Konutları da depremde yerle bir oldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Ahmet S. hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Ahmet S.'nin Bodrum'daki bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen Bodrum polisi Ahmet S.'yi yakalamayı başardı. Ahmet S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Adliyesi'ne gönderileceği öğrenildi.

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Yüzlerce kişiye mezar olan sitenin müteahhiti Bodrum polisine yakalandı
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