Yüzlerce mağdur patron kayıp

2018'den beri faaliyet gösteren BİTAY isimli kripto para platformu, yatırımcıları mağdur etti. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, firma tarafından sürekli oyalandıklarını ve paralarını çekemediklerini ileri sürdü. Mağdurlar arasında Emrah T. 700 bin lira, Selman A. ise 1.5 milyon lira kaybetti. Çoğu mağdur, savcılığa suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatırken, sosyal medyada da seslerini duyurmaya çalışıyor. Mağdurlardan bazıları, firma CEO'su Niyazi Yılmaz ile görüşmelerine rağmen sonuç alamadıklarını, paralarını alamadıkları gibi firma yetkililerine de ulaşamadıklarını belirtti. Ayrıca, şirketin sanal ofis olarak faaliyet gösterdiği ve fiziksel bir varlıklarının bulunmadığı iddia edildi. Firmanın hâlâ yatırım kabul etmeye devam ettiği ancak para çekme işlemlerini gerçekleştirmediği ifade ediliyor. BİTAY CEO'su Niyazi Yılmaz ise iddiaları reddederek mağdurların maddi çıkar elde etmeye çalıştığını savundu. Mağdur sayısının 500'ü aştığı, bu rakamın daha da artabileceği bildirildi.