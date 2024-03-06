Yüzlerce piton derisi ve çanta ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu İlçesi'nde bir adreste uluslararası CITES Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında satışı ve bulundurulması yasak olan tabiat canlıların derilerinin ve derilerinden yapılma çantaların bulunduğunu tespit etti. Adrese operasyon yapıldı.

Bir şüpheli, "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bin 486 piton derisi, 11 deve kuşu derisinden yapılma çanta ve piton derisinden yapılma dört çanta ele geçirildi.