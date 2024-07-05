Yüzlerce vatandaşı internetsiz bıraktılar polisten kaçamadılar

İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi ve Beyler Mahallesinde 5 ayrı yerden toplam 120 metre uzunluğunda Türk Telekom'a ait internet ve telefon kablolarını keserek çalan O.Ç ve O.C, polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen İznik Polisi, yaptığı çalışmalar sonucu hırsızları, çaldıkları kablolarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan hırsızlar, haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edildi. Hakim karşına çıkan iki hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.