Yüzlerce yılan güneşlenirken görüntülendi... İnsanlarla iç içe yaşıyorlar

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli Köyü'ndeki 'Yılan Pınarı' olarak bilinen bölgede, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarından çıkan yılanlar sürü halinde görüntülendi. Her yıl Nisan ayında gün yüzüne çıkan ve yılsonuna kadar bölgede sürü halinde dolaşan yılanlar görenleri şaşırtıyor.
"YILANLARA ALIŞTIK"
Bölge'de çobanlık yapan Abdulvahap Çetin," Kışın sona ermesi ile beraber yaylalara çıkmaya başladık. Koyunlarımızı buradaki yamaçlarda besliyoruz. Bu alan tamamen yılanlarla dolu ve buradaki yılanlar tamamen zararsızdır. İnsanlar her yıl gelip burada yılanların fotoğraflarını çekiyor. Onlarla beraber aynı doğayı paylaşmaya alıştık" dedi.
"BU YILANLARIN HİÇBİR ZARARI YOK"
Yürekli köyünde çiftçilik yapan Cahit Keği, 'Yılan Pınarı' bölgesi dediğimiz burada yılanlar her yıl Nisan ayında çıkıyor. Küçük gölet etrafında bulunan kayaların arasından sürü halinde çıkarlar. Bunlar yılanlar su yılanıdır, hiçbir zararı yok. Bu yüzden kimsenin yılanlara zarar vermesine izin vermiyoruz. Köylüler ve Yüksekova'dan gelenler sadece yılanları görmek istiyor" dedi.
"BURADA SAYISIZ YILAN BULUNMAKTA"
İlçede doğa fotoğrafçılığı yapan İslam Düzenci ise," Özellikle ilkbaharda rengarenk olan ovamızı çekmeyi ve o anı yaşamayı çok seviyorum. Bu atmosferi de herkese tavsiye ediyorum. Özellikle bol oksijenin olduğu ve insanın kendini iyi hissettiği ovamız birkaç gün sonra daha farklı çiçek türlerinin açacak ve görsel şölenin adeta başlayacak. Bugünde özellikle havaların ısınması ile birlikte yuvalarından çıkan yılanları ve açan yeni çiçekleri çekmek için geldim. Zaten bu bölgeye de yılan pınarı diyoruz. Sayısız yılan bulunmakta" şeklinde konuştu.