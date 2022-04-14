Yüzlerce yılan güneşlenirken görüntülendi... İnsanlarla iç içe yaşıyorlar

"BURADA SAYISIZ YILAN BULUNMAKTA"

İlçede doğa fotoğrafçılığı yapan İslam Düzenci ise," Özellikle ilkbaharda rengarenk olan ovamızı çekmeyi ve o anı yaşamayı çok seviyorum. Bu atmosferi de herkese tavsiye ediyorum. Özellikle bol oksijenin olduğu ve insanın kendini iyi hissettiği ovamız birkaç gün sonra daha farklı çiçek türlerinin açacak ve görsel şölenin adeta başlayacak. Bugünde özellikle havaların ısınması ile birlikte yuvalarından çıkan yılanları ve açan yeni çiçekleri çekmek için geldim. Zaten bu bölgeye de yılan pınarı diyoruz. Sayısız yılan bulunmakta" şeklinde konuştu.