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Giriş Tarihi: 20.6.2023 02:32

Yüzme antrenörü hayat kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Bu sırada olay yerinde olan yüzme antrenörü ise denize atlayarak genci sudan çıkarttı

İHA
Yüzme antrenörü hayat kurtardı

Olay akşam saat 19.00 sularında Müftü Mahallesi sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre, E.G. deniz kenarına gelip bir anda kendisini denize attı.

O sırada yeğenine bisiklete binmeyi öğretmek için tesadüfen olay yerinde olan yüzme antrenörü Serkan Özaydın (43) üzerindeki kıyafetlerle denize atladı. Suda bir süre çırpınan E.G.'yi yakalayan Özaydın vatandaşların yardımı ile genci kıyıya çıkardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.G.'yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan E.G.'nin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, üzerindeki kıyafetler ile suya atlayan ve E.G.'nin hayatını kurtaran yüzme antrenörü ise insanlık görevini yaptığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yüzme antrenörü hayat kurtardı
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