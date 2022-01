Yüzme antrenörü Seda Ölmez: Biraz destekle madalyalar kazanabilecek çok yeteneğimiz var

"Yasal Uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir, bu bir ilandır."

- Yüzme Federasyonu'na bağlı, akredite bir antrenörüm. Mesleğe 2004 yılında Ankara Anıttepe Yüzme Havuzu 'nda başladım. Çok sayıda spor kulübünde stajyer ve antrenör olarak çalıştım. 2008 yılında da kendi sporcularımı yetiştirme kararı alarak Atlas Yüzme Spor Kulübü 'nü kurdum. Ankara'da, Sinpaş İncek Blue Çarşı'da faaliyet gösteriyoruz. Fenerbahçe her zaman sıcak olduğum bir kulüptü ve Ankara'da bir yüzme okulları yoktu. Kulüple iletişim kurdum, gerekli görüşmeleri yaptık ve Fenerbahçe Yüzme Okulu 'nu hizmete açtık. Başkent'te böyle büyük bir takımı temsil ettiğim için de ayrıca gururluyum.- En çok gündeme gelen, en çok konuşulan projemiz, LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) için olandı. Yetkililerle irtibata geçtik ve bir organizasyon yaptık. Kulübümüzün kapılarını lösemiyle mücadele eden çocuklara açtık. Onlara yüzme dersi verdik, birlikte keyifli bir gün geçirdik. Hem onlar hem de bizim için unutulmayacak bir anı oldu.- Normalde sadece kendi sporcularımıza eğitim veriyoruz, ancak kurumsal ve bireysel başarıların böyle sosyal sorumluluk projeleri ile de taçlanması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle Atlas Yüzme Spor Kulübü'nde engellilerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının da burslu olarak, ücretsiz şekilde eğitim almalarını sağlıyoruz.- Yüzmek, çok sayıda kası çalıştıran, esneklik kazandıran, insülin duyarlılığını artıran, konsantrasyonu güçlendirip psikolojik rahatlama sağlayan bir spor. Fiziksel ve psikolojik olarak sağladığı birçok avantaj var. Hem çocukların hem de yetişkinlerin hayatının mutlaka bir parçası olmalı.- Yüzmek, çocuklarda kas ve kemik gelişimini hızlandırır. Yüzen bir çocuk, yüzmeyen yaşıtlarına nazaran daha dinç ve sağlıklı görünür. Kalp hastalıklarına karşı direnç kazandıran yüzme, aynı zamanda sinirsel gelişime katkı sağlar. Dikkati ve motivasyonu artırır. Yüzmenin obeziteyi önlediği, araştırmalarla kanıtlanmış bir gerçek. Ayrıca bilinmeyen bir yanı var ki, eminim ebeveynleri çok sevindirecek; yüzme iştahsızlık sorununu da ortadan kaldırır. Yüzme esnasında enerji sarf eden çocukta yemek yeme isteği artar. Neticede yüzmenin çocuğa mutluluk verdiğini ve onlar için en ideal sporlardan biri olduğunu söyleyebilirim.- Yüzmenin bir yaşı yok. Dünyada çok popüler olan 'baby swimming' artık Türkiye'de de çok etkin durumda. Bebekler doğar doğmaz su eğitimine başlayabilir.- Kesinlikle evet. Farklı kişilik ve fiziksel özelliklere sahip olsalar da her çocuğa uygun bir spor dalı. Sadece çocuklar için değil, her yetişkin için uygun bir spor. Sinir sistemi ve ruh sağlığı için de her birey rahatlıkla yüzme sporunu yapabilir. Bana göre yapmalı da.- Velilerin öncelikle iyi bir eğitmen bulması gerekiyor. Ve eğitmene güvenerek çocuğu teslim etmeliler. Çünkü bu uzun soluklu bir yolculuk. 3-5 saat ya da 8 seansta olacak bir eğitim değil. Çocuğun önünde bir yol haritası çizecek olan eğitmenin kesinlikle iyi olması lazım. Öte yandan veliler çocuğu desteklemeli, onu kaygılandırmamalı, üzerinde 'başarılı olmak zorundasın' şeklinde bir baskı kurmamalı. Daha sakin, çocuğuna güvenen ve güvendiğini hissettiren anne-babalar, çocuğun başarısını büyük oranda etkiliyor.- Evet, 7 yaşında bir kızım var.- Çok seviyor. Bebekken başladı yüzmeye. Şu an lisanslı bir sporcu.- Aslen İzmirli olduğum için en çok Ege'de yüzmeyi severim.- Evet artık sporcu menajerliği ve danışmanlığı da yapıyorum. Hem antrenörlüğe devam ediyorum hem de şu an benden 3-4 yıldır eğitim alan, bir amaç uğruna hazırladığım çocukları menajerlik tarafında destekliyorum. Bu kararı almamdaki amaç biraz da maddi durumu yeterli olmayan, yüzme sporunu ilerletemeyen sporcuların yıldızını parlatma isteğimdi. Biraz destekle büyük başarılar elde edebilecek, madalyalar kazanabilecek çok sayıda yeteneğimiz var bizim. Yeter ki önleri açılsın. Neden bu çocuklara başarıya giden o yolu ben açmayayım dedim. Hem sıkı bir network'e de sahibim. Güzel bir yolculuk olacağına inanıyorum.