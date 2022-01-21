Giriş Tarihi: 21.1.2022 09:47Son Güncelleme: 21.1.2022 09:48
Yüzme antrenörü Seda Ölmez: Biraz destekle madalyalar kazanabilecek çok yeteneğimiz var
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Ankara’daki Atlas Yüzme Spor Kulübü’nün kurucusu ve Fenerbahçe Yüzme Okulu’nun işletmecisi Seda Ölmez, yüzme antrenörlüğünün yanında sporcu menajerliği de yapmaya başladı. Genç yetenekleri desteklemek için yeni bir yola çıkan Seda Ölmez ile hedeflerini, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerini ve yüzmenin faydalarını konuştuk.
* Öncelikle sizi tanıyalım. Yüzme antrenörlüğüne nasıl ve ne zaman başladınız?
- Yüzme Federasyonu'na bağlı, akredite bir antrenörüm. Mesleğe 2004 yılında AnkaraAnıttepe Yüzme Havuzu'nda başladım. Çok sayıda spor kulübünde stajyer ve antrenör olarak çalıştım. 2008 yılında da kendi sporcularımı yetiştirme kararı alarak Atlas Yüzme Spor Kulübü'nü kurdum. Ankara'da, Sinpaş İncek Blue Çarşı'da faaliyet gösteriyoruz.
* 2014'ten itibaren Fenerbahçe Yüzme Okulu'nun işletmesini de aldınız. Nasıl gerçekleşti bu işbirliği?
- Fenerbahçe her zaman sıcak olduğum bir kulüptü ve Ankara'da bir yüzme okulları yoktu. Kulüple iletişim kurdum, gerekli görüşmeleri yaptık ve Fenerbahçe Yüzme Okulu'nu hizmete açtık. Başkent'te böyle büyük bir takımı temsil ettiğim için de ayrıca gururluyum.
ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ FAYDALANIYOR
* Siz, hayata geçirdiğiniz sosyal sorumluluk projeleriyle de adınızdan söz ettiriyorsunuz. O projeleri konuşalım mı biraz?
- En çok gündeme gelen, en çok konuşulan projemiz, LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) için olandı. Yetkililerle irtibata geçtik ve bir organizasyon yaptık. Kulübümüzün kapılarını lösemiyle mücadele eden çocuklara açtık. Onlara yüzme dersi verdik, birlikte keyifli bir gün geçirdik. Hem onlar hem de bizim için unutulmayacak bir anı oldu.
* Aynı zamanda engelli çocuklara eğitim ve başarılı miniklere burs vermek gibi takdir toplayan çalışmalarınız da var...
- Normalde sadece kendi sporcularımıza eğitim veriyoruz, ancak kurumsal ve bireysel başarıların böyle sosyal sorumluluk projeleri ile de taçlanması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle Atlas Yüzme Spor Kulübü'nde engellilerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının da burslu olarak, ücretsiz şekilde eğitim almalarını sağlıyoruz.
YÜZMEK, ÇOCUĞA MUTLULUK VERİR
* Uzmanların en çok önerdiği sporların başında geliyor yüzme. Peki neden yüzmeliyiz? Yüzmenin faydaları neler?
- Yüzmek, çok sayıda kası çalıştıran, esneklik kazandıran, insülin duyarlılığını artıran, konsantrasyonu güçlendirip psikolojik rahatlama sağlayan bir spor. Fiziksel ve psikolojik olarak sağladığı birçok avantaj var. Hem çocukların hem de yetişkinlerin hayatının mutlaka bir parçası olmalı.
* Yüzmenin çocuklar için avantajları neler?
- Yüzmek, çocuklarda kas ve kemik gelişimini hızlandırır. Yüzen bir çocuk, yüzmeyen yaşıtlarına nazaran daha dinç ve sağlıklı görünür. Kalp hastalıklarına karşı direnç kazandıran yüzme, aynı zamanda sinirsel gelişime katkı sağlar. Dikkati ve motivasyonu artırır. Yüzmenin obeziteyi önlediği, araştırmalarla kanıtlanmış bir gerçek. Ayrıca bilinmeyen bir yanı var ki, eminim ebeveynleri çok sevindirecek; yüzme iştahsızlık sorununu da ortadan kaldırır. Yüzme esnasında enerji sarf eden çocukta yemek yeme isteği artar. Neticede yüzmenin çocuğa mutluluk verdiğini ve onlar için en ideal sporlardan biri olduğunu söyleyebilirim.
HER ÇOCUĞA UYGUN BİR SPOR
* Kaç yaşında başlanmasını tavsiye edersiniz?
- Yüzmenin bir yaşı yok. Dünyada çok popüler olan 'baby swimming' artık Türkiye'de de çok etkin durumda. Bebekler doğar doğmaz su eğitimine başlayabilir.
* Peki yüzme, her çocuğa, her kişiliğe uygun bir spor mu?
- Kesinlikle evet. Farklı kişilik ve fiziksel özelliklere sahip olsalar da her çocuğa uygun bir spor dalı. Sadece çocuklar için değil, her yetişkin için uygun bir spor. Sinir sistemi ve ruh sağlığı için de her birey rahatlıkla yüzme sporunu yapabilir. Bana göre yapmalı da.
EBEVEYNLER ÇOCUK ÜZERİNDE BASKI KURMAMALI
* Çocuğunun bu alanda başarılı olmasını isteyen ebeveynler neler yapmalı?
- Velilerin öncelikle iyi bir eğitmen bulması gerekiyor. Ve eğitmene güvenerek çocuğu teslim etmeliler. Çünkü bu uzun soluklu bir yolculuk. 3-5 saat ya da 8 seansta olacak bir eğitim değil. Çocuğun önünde bir yol haritası çizecek olan eğitmenin kesinlikle iyi olması lazım. Öte yandan veliler çocuğu desteklemeli, onu kaygılandırmamalı, üzerinde 'başarılı olmak zorundasın' şeklinde bir baskı kurmamalı. Daha sakin, çocuğuna güvenen ve güvendiğini hissettiren anne-babalar, çocuğun başarısını büyük oranda etkiliyor.
* Sizin çocuğunuz var mı?
- Evet, 7 yaşında bir kızım var.
* Onun suyla arası nasıl?
- Çok seviyor. Bebekken başladı yüzmeye. Şu an lisanslı bir sporcu.
* Peki siz en çok nerelerde yüzmeyi seversiniz?
- Aslen İzmirli olduğum için en çok Ege'de yüzmeyi severim.
NEDEN BAŞARIYA GİDEN O YOLU BEN AÇMAYAYIM?
- Evet artık sporcu menajerliği ve danışmanlığı da yapıyorum. Hem antrenörlüğe devam ediyorum hem de şu an benden 3-4 yıldır eğitim alan, bir amaç uğruna hazırladığım çocukları menajerlik tarafında destekliyorum. Bu kararı almamdaki amaç biraz da maddi durumu yeterli olmayan, yüzme sporunu ilerletemeyen sporcuların yıldızını parlatma isteğimdi. Biraz destekle büyük başarılar elde edebilecek, madalyalar kazanabilecek çok sayıda yeteneğimiz var bizim. Yeter ki önleri açılsın. Neden bu çocuklara başarıya giden o yolu ben açmayayım dedim. Hem sıkı bir network'e de sahibim. Güzel bir yolculuk olacağına inanıyorum.
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