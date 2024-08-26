Yüzme bilmeyen Salda Gölü’ne girmesin

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra boğularak hayatını kaybeden Hıdırcan Solkol'un (18), yüzme bilmediği ortay çıktı. Salda gölünün suya girilen kısmın bir kısmının balçık olduğuna dikkat çeken dayı Akkuş, "Yeğenim 3 kardeşin en büyükleri idi. Suda çırpınmaya başlayınca arkadaşı kurtarmak için uğraşmış. Ancak balçık olduğu için başarılı olamamış. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Yüzme bilmeyen kesinlikle bu göle girmesin" diye konuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hıdırcan Solkol'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda dayısı Ramazan Akkuş tarafından alındı. Karayolu ile, Denizli'nin Acıpayam ilçesine götürüldü. Kuyucak Mahalle mezarlığın da ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.