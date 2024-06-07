Yüzme bilmeyen Sıla serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde beş yıldızlı bir otelde çalışan Hafize Sıla izinli olduğu gün sıcaktan bunalınca denize girdi. Yüzme bilmediği için boğulan Hafize Sıla'yı denizin üstünde hareketsiz olarak gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Sığlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkartılan Hafize Sıla'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Hafize Sıla'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acılı haber ailesine bildirildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Üzücü haberi elen baba Mustafa, anne Ayşe Eryılmaz ve aile yakınları Antalya'ya koştu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Hafize Sıla Eryılmaz'ın cansız bedeni aileye teslim edildi. Burdur'un Çavdır ilçesi Böllmepınar Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç yaşta yeğenini toprağa veren dayı Erol Karagöz, "Yeğenim hayatının baharında yaşama gözlerini yumdu. Yüzme bilmeyen hiç kimse denize girmesin. Aileler de çocuklarını uyarsın" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.