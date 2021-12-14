Yüzme havuzunda dehşet anları! Saçları filtreye takılan kız ölümden döndü

Brezilya
'nın Piaui eyaletinin Agua Branca şehrinde 5 Aralık'ta 8 ile 15 yaşları arasında dört kız evlerinin havuzunda oynadığı sırada 13 yaşındaki Maria Rita Pimentel'in saçı havuzun filtresine takıldı. Pimentel saçlarını çeken filtre nedeniyle 2 dakika boyunca su altında kalırken, çocuklar ebeveynlerinden yardım istedi. Evdekiler olay karşısında paniğe kapılırken, içlerinden biri küçük kızı bıçakla saçlarını keserek son anda kurtardı. Havuzdan çıkarılan kıza derhal kalp masajı ve suni teneffüs yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.