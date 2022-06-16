Yüzmek için girdiği Kızılırmak’a kayboldu

Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi'ne gelerek burada serinlemek için Kızılırmak'a giren Murat Göçmen, ırmağın ortalarına gidince yoruldu. Bir süre sırtüstü yüzerek dinlenmeye çalışan Murat Göçmen daha sonra çırpınmaya başladı. Göçmen kısa süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, AFARD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Irmağa giren dalgıçlar Murat Göçmen'i bulmak için çalışma yaptı. Oğlunun Kızılırmak'ta kaybolduğunu öğrenen babası ize arama kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Murat Göçmen'in 3 gün sonra askere gideceği öğrenildi.