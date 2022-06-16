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Giriş Tarihi: 16.6.2022 20:40 Son Güncelleme: 16.6.2022 21:58

Yüzmek için girdiği Kızılırmak’a kayboldu

Yüzmek için girdiği Kızılırmak’a kayboldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak’a giren 31 yaşındaki Murat Göçmen kayboldu. Bir süre suda çırpınan ve daha sonra gözden kaybolan Murat Göçmen için arama çalışmaları başlatıldı.

Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi'ne gelerek burada serinlemek için Kızılırmak'a giren Murat Göçmen, ırmağın ortalarına gidince yoruldu. Bir süre sırtüstü yüzerek dinlenmeye çalışan Murat Göçmen daha sonra çırpınmaya başladı. Göçmen kısa süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, AFARD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Irmağa giren dalgıçlar Murat Göçmen'i bulmak için çalışma yaptı. Oğlunun Kızılırmak'ta kaybolduğunu öğrenen babası ize arama kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Murat Göçmen'in 3 gün sonra askere gideceği öğrenildi.

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Yüzmek için girdiği Kızılırmak’a kayboldu
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