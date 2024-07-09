Yüzmek için girdiği Seyhan’da boğuldu

Gaziantep'te gölete giren 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti. Şehitkamil ilçesi kırsalında koyun otlatan Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25) serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşların aramaları sonucu 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Adana'nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde ise arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü kıyısına giden Muharrem Akkoç (19), serinlemek için suya girdi. Bir süre yüzen Akkoç, kıyıya yaklaşmak isterken suda kayboldu. Dalgıç polislerin su altında yaptığı aramada Akkoç'un cansız bedeni bulundu. Bu sırada Akkoç'un yakınları gözyaşları döküp, sinir krizi geçirdi. Yine Adana Yumurtalık'ta denizde giren 67 yaşındaki Veli Bozkurt (67), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sahildekiler tarafından denizden çıkarılan Bozkurt, sevk edildiği Ceyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Bu arada Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir kişiyi kurtarmak için Dicle Nehri'ne giren ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Baran İsa Atabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.