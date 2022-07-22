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Giriş Tarihi: 22.7.2022 09:54

Yüzmekten bitkin düştü imdadına balıkçılar yetişti

Muğla'nın Milas ilçesinde denizde yüzen domuz, bir süre sonra bitkin düşen domuzun imdadına balıkçılar yetişti. Milas'ın Güllük Mahallesi'nde halkın da görmeye alışkın olduğu domuzların sık sık yiyecek ve su bulmak için yaşam alanlarına indiği belirlendi. Güllük Mahallesi'ndeki balıkçıların sabah erken saatlerinde karşılaştığı denizdeki domuzun kurtarılıp tedaviye alındığı belirlendi.

İHA
Güllük Mahallesi'nde gece gündüz ayırt etmeksizin sokaklarda gezen, apartmanların bahçesinde uyuyan domuzlar bu kez denizde yüzerken görüldü. Yiyecek ya da su bulmak için insanların yaşam alanlarına inen ve zaman içerisinde yaşam alanlarına adapte olan domuz sürülerini besleyen Güllük halkı, son dönemlerde sık sık görmeye alışkın olduğu domuzlarla bu kez denizde karşılaştı.
Güllük Mahallesi'nde, balıkçılar sabahın erken saatlerinde denizde yüzen domuz ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Kıyıdan epey uzaklaşan ve yorulduğu gözlemlenen domuzu kıyıya çıkaran balıkçılar "Geceleri görüyorduk ama gündüz vakti plaja indiklerini hiç görmemiştik" diyerek şaşkınlıklarını ifade etti.
Tekne sahipleri tarafından denizden çıkarılan domuz, daha sonra tedavi edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

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Yüzmekten bitkin düştü imdadına balıkçılar yetişti
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