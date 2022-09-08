Yüzsüz hırsızdan ‘Eşek gibi çalışıyorum’ paylaşımı





ADIM ADIM İZLENDİ

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Abdulbaki K.'nın adım adım izini sürdü. Şüphelinin altınları bozdurmak Acıpayam ilçesindeki kuyumculara girdiğini tespit eden JASAT, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile temasa geçti. Çaldığı paralarla kendisine 35 bin TL değerinde bir cep telefonu aldığını belirlenen Abdulbaki K., çaldığı paralarla eğlence mekanında keyif yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çaldığı para ve altınların bir kısmıyla birlikte adliyeye sevk edildi.



EŞEK GİBİ ÇALIŞIYORMUŞ

Benzer 4 suç kaydı daha ortaya çıkan Abdulbaki K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürmeyi amaçlayan yüzsüz hırsızın, bir süre önce sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla "Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.