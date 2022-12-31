Haberler Yaşam Haberleri Yüzsüzlüğün bu kadarı! Hem 2 ay boyunca eşine işkence yaptı hem de ‘iftira’ diyerek şikayetçi oldu
Giriş Tarihi: 31.12.2022 07:34

Yüzsüzlüğün bu kadarı! Hem 2 ay boyunca eşine işkence yaptı hem de ‘iftira’ diyerek şikayetçi oldu

Konya’da yaşayan 20 yaşındaki eşi G.K’ya şiddet gösterip, vücudunda sigara söndüren  22 yaşındaki F.A.K’nın ifadesi de ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen F.A.K., eşi ile zaman zaman tartışmalar yaşadığını, bir keresinde eski erkek arkadaşının araması nedeniyle eşiyle tartıştıklarını, eşine ‘Sen geri zekalı mısın’ dediğini ve hakaret etmediğini söyledi. F.A.K. eziyet ettiği eşinden kendisine iftira attığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. SABAH’ın olayı gündeme getirmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de genç kızla irtibata geçip, destek oldu. G.K’nın da isteği üzerine psikolojik destek alacağı belirtildi.

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Yüzsüzlüğün bu kadarı! Hem 2 ay boyunca eşine işkence yaptı hem de ‘iftira’ diyerek şikayetçi oldu

SABAH'ın gündeme getirdiği eş dehşetinde bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K., 2021 yılının Eylül ayında evlendiği F.A.K'dan 2 aylık evliliği süresince şiddet ve işkence gördü. Vücudunda sigara söndürülen genç kızın şikayetçi olması üzerine F.A.K. hakkında silah kabul edilen sigara ile 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.



'EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM'
Eşine eziyet eden F.A.K'nın ifadesine de SABAH ulaştı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen F.A.K., "Eşimle zaman zaman tartışmalarımız oluyordu. Ancak ben kendisine şiddet uygulamadım. Bir keresinde eski erkek arkadaşının araması nedeniyle tartıştık. Onda da 'Sen geri zekalı mısın?' dedim. Kesinlikle hakaret etmedim, tehdit etmedim. Eşimin psikolojik problemleri var, bu sıkıntıların da ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Bana iftira atan G.K'dan davacı ve şikayetçiyim" dedi.



'PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK'
G.K'nın yaşadığı şiddetin ortaya çıkması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de genç kızla irtibata geçip, her türlü konuda destek olacaklarını söyledi. G.K'nın da isteği üzerine genç kıza psikolojik destek sağlanacağı belirtildi. Birçok kurumdan arandığını belirten G.K., "Sağ olsunlar devletimizin birçok kurumundan aranıp, her türlü desteği vereceklerini söylediler. Bana kendimi yalnız hissettirmediler" dedi.

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Yüzsüzlüğün bu kadarı! Hem 2 ay boyunca eşine işkence yaptı hem de ‘iftira’ diyerek şikayetçi oldu
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