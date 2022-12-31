Yüzsüzlüğün bu kadarı! Hem 2 ay boyunca eşine işkence yaptı hem de ‘iftira’ diyerek şikayetçi oldu





'EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Eşine eziyet eden F.A.K'nın ifadesine de SABAH ulaştı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen F.A.K., "Eşimle zaman zaman tartışmalarımız oluyordu. Ancak ben kendisine şiddet uygulamadım. Bir keresinde eski erkek arkadaşının araması nedeniyle tartıştık. Onda da 'Sen geri zekalı mısın?' dedim. Kesinlikle hakaret etmedim, tehdit etmedim. Eşimin psikolojik problemleri var, bu sıkıntıların da ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Bana iftira atan G.K'dan davacı ve şikayetçiyim" dedi.