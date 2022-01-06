Yüzü gözü sargılar içerisinde, kazada ölen karısı için ağladı



YÜZÜ SARGILI ŞEKİLDE KARISININ TABUTU KARŞILADI

Olaydan 1 gün sonra tır sürücü ise Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken, kazada ağır yaralanan Özlem A ise 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Özlem A'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İslahiye'ye getirildi. Kazanın izlerini taşıyan Hüseyin A, Boğaziçi mahallesinde evlerinin önünde, yüzü gözü sargılar içerisinde karısının cenazesini karşıladı.

Karısının tabutla getirildiğini gören Hüseyin A. Kürtçe olarak, "Şimdi ben ne yapacağım, 2 kızım var, bunları nasıl büyüteceğim" diyerek, gözyaşlarını tutamadı. Boğaziçi Mahallesine getirilen kadının cenazesi, burada kılınan öğlen namazının ardından ise mahalle mezarlığına defnedildi. Hüseyin A., dua ve gözyaşları ile karısını son yolculuğuna uğurlarken, cenaze törenine kadının yakınları, çok sayıda seveni ve mahalleli katıldı.



