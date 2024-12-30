Yüzük vahşetine 32 yıl hapis talebi

Antalya'da yaşayan emekli astsubay İsmail İlke (49), geçen 13 Eylül akşamı, Konya'da yaşayan boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşi Ayşe İlke'nin (44) yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmada, yanında getirdiği bıçakla eşini 7 yerinden bıçaklayan İsmail İlke kaçtı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırılan Ayşe İlke tedavisin ardından taburcu edildi. Olay sonrası Antalya'da yakalanan İsmail İlke ise tutuklandı.Ayşe İlke ifadesinde, İsmail İlke ile 5 yıl önce evlendiklerini anlatarak, "Boşanma kararı aldık. Olay günü öğle saatlerinde avukatım beni arayıp, İsmail'in bana aldığı yüzüğün annesine ait olduğunu ve geri istediğini söyledi. Bende vermeyeceğimi söyledim. Akşam eve kapıyı İsmail açtı. Kolumdan tutup, içeri çekerek, 'yüzüğü verecek misin?' diye bağırdı. Belinden çıkardığı bıçağı vücuduma saplamaya başladı" dedi.14 yaşındaki A.B.S.A, "Okuldan eve geldiğimde İsmail ağabey elimdeki telefonu alıp, 'anneni aramayacaksın, bekleyeceğiz, size zarar vermeyeceğim' dedi. Annem gelince yüzüğün annesine ait olduğunu söyleyip, geri istedi. Annemde 'böyle konuşursan vermem' dedi. Annemi bıçaklamaya başladı" ifadelerini kullandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı. İsmail İlke hakkında, üvey kızına yönelik 'kadına karşı silahla kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 aya kadar, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, 'konutta silahla yağmaya teşebbüs' suçundan ise 11 yıl 3 aya kadar olmak üzere toplam 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.