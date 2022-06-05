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Giriş Tarihi: 5.6.2022

Yüzümüzü güldürdün teşekkürler Türkiye

AA
Yüzümüzü güldürdün teşekkürler Türkiye
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri aileleriyle terk ederek Türkiye'ye gelen çocuklar, Kırklareli'nde barındıkları yurtta oyun oynayıp kötü günleri hafızalarından silmeye çalışıyor. Kırklareli Valiliği, yurtta kalan çoğunluğu çocuk Kırım Tatar Türkleri ve Ahıska Türkleri için oyun ve sinema salonu, sağlık odası, yemekhane, internet salonu gibi birçok imkan sunuyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda barınan Ahıska Türkü 10 yaşındaki Milana Seferova "Burada güvendeyiz. Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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Yüzümüzü güldürdün teşekkürler Türkiye
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