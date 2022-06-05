Yüzümüzü güldürdün teşekkürler Türkiye

Rusya'nınUkrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri aileleriyle terk ederek Türkiye'ye gelen çocuklar, Kırklareli'nde barındıkları yurtta oyun oynayıp kötü günleri hafızalarından silmeye çalışıyor. Kırklareli Valiliği, yurtta kalan çoğunluğu çocuk Kırım Tatar Türkleri ve Ahıska Türkleri için oyun ve sinema salonu, sağlık odası, yemekhane, internet salonu gibi birçok imkan sunuyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda barınan Ahıska Türkü 10 yaşındaki Milana Seferova "Burada güvendeyiz. Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.