Yüzüncü yılında Ankara hukuklu yargı mensupları buluşması

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 100. yılı kapsamında Ankara Hukuklu yargı mensupları Salı günü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen kokteylde bir araya geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Hakan Yüksel, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen'in yanı sıra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve pek çok yargı mensubu ile öğretim üyelerinin katıldığı etkinlikte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin bir asırlık tarihine ve hukuk camiasındaki önemine vurgu yapıldı.