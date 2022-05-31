Yüzüne kimyasal madde atmıştı: Adli tıp raporunda dikkat çeken detay: Ağır ceza gerektirir





'YÜZDEKİ YARALAR SABİT İZ NİTELİĞİNDE'



Tutuklu Soner Bolat'ın yargılanması devam ederken, müşteki avukatlarından Deniz Can Aydın'ın talebi üzerine Sultan S.'nin olaydan sonra yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağının belirlenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına karar verildi. Dava dosyasına giren raporda, Sultan S'nin yüzünde çok sayıda hafif çöküntü ve iz kaldığı belirtilerek, "Rapor, kişinin yaralanmasının yüzde sabit iz niteliğinde olduğu kanaatini bildirir" denildi.



'DAHA AĞIR BİR CEZA GEREKTİRİR'



Sultan S.'nin avukatlarından Yiğit Murat Onurhan, "Yüzde sabit iz kalacak olması, Türk Ceza Kanunu uyarınca nitelikli bir haldir ve daha ağır ceza gerektirir. Dolayısıyla sanığın cezasının bu kapsamda arttırılması gerektiği hususu sabittir. Müvekkilim söz konusu vahim olay sebebiyle oldukça mağdur olmuş, psikolojik olarak da yıpranmıştır. Bu ve bunun gibi olaylar ülkemizde son yıllarda giderek fazlalaşmıştır. Bunun bir sebebi de ne yazık ki geçmiş bazı yargı kararlarının caydırıcılıktan uzak olması ve kadına yönelik şiddetin her şeyden önce bir insan hakkı ihlali olduğunun göz ardı edilmesidir. Bunun önüne geçmek için de vatandaşların farkındalıkları ve yargı kararlarının caydırıcılık düzeyleri arttırılmalıdır. Bununla beraber son yapılan Ceza Kanunu değişiklikleri gibi mevzuatta birçok yenilemeye gidilmelidir" dedi...