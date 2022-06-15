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Giriş Tarihi: 16.6.2022

‘Yüzünü tanınmaz hale getireceğim’

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
‘Yüzünü tanınmaz hale getireceğim’

İstanbul’daki özel bir üniversitede görevli Güney Koreli Profesör Namkook Lee’nin, acımasızca dövdüğü eşi Jae Lee, “2-3 saat boyunca yumruklayıp tehditler savurdu. Şikâyetçi ve davacıyım” dedi

İstanbul'da bulunan özel bir üniversitede görev yapan, "Scooby Doo" ve "Space Jam" gibi popüler animasyon filmlerin mimarlarından olan Güney Koreli Profesör Namkook Lee'nin (70), eşi Jae Young Lee'yi (62) öldüresiye dövmesiyle ilgili yeni ayrıntıları SABAH ortaya çıkardı. Profesörün, eşi Jae Lee'ye "O.. ananı sinkaf edeyim. Seni öldüreceğim" dediği öğrenildi. Profesörün 2-3 gün önce de eşinin ailesi ve arkadaşlarına "Kızınız öldü" şeklinde mesaj attığı da belirlendi.

BİRİNİ DAHA DARP ETTİ
Profesörle 43 yıllık evli olan Jae Lee, ifadesinde 26 Mayıs gecesi eşinin aniden, "Senin sesini duymak istemiyorum" dediğini aktardı. Lee, "Sebebini anlamadım. Birden kaba davranmaya başladı. Sonra göğsüme 3 kez yumruk vurdu. Ben de korkup Karaköy Polis Merkezi'ne gittim. 29 Mayıs'ta eşimle beraber uçuşumuz olduğu için şikâyetimden vazgeçtim. Eve geldiğimde, pasaportumu alarak sinirli bir şekilde evin önüne indi. Tişörtünü yırtmaya başladı. Elindeki ruj ile yüzünü boyamaya ve yerdeki suları eliyle ağzına doldurmaya başladı.



Sonra su birikintisinin içine oturdu. Birden kalkıp Galata'ya doğru koşmaya başladı" dedi. Olaydan bir gün sonra, yani 27 Mayıs'ta kocasıyla birlikte Karaköy'deki ünlü bir baklavacıya gittiklerini söyleyen Jae Lee, burada eşinin kendisine saldırdığını, olayı görüp engel olmak isteyen 40'lı yaşlarda bir adamın da eşi tarafından yumruklandığını anlattı. Çevredekilerin ayırmasıyla soluğu karakolda aldıklarını aktaran Jae Lee, "Yumruk yiyen adamla birlikte karşılıklı olarak şikâyetlerinden vazgeçtiler. İkisi de serbest kaldı" şeklinde konuştu.

'PASAPORTTAN GEÇEMEZSİN'
Eve gittiklerinde eşinin yine kendisine saldırdığını aktaran talihsiz kadın, "Ben 'Dur' dedikçe hiçbir şekilde dinlemeden aynı şekilde gözüme, yanaklarıma, sırtıma, kollarıma, bacaklarıma yumruklar atmaya devam etti. 2-3 saat boyunca yumrukladı. Telefonum eşimde olduğu için polisi arayamadım. Bu esnada bana, 'Yüzünü tanınmaz hale getireceğim. Bu yüzden pasaport kontrolünden geçemeyeceksin. Seni öldüreceğim' dedi. Bir fırsat bulup evin kilitli kapısını açtım ve son bir güçle Karaköy Polis Merkezi'ne sığındım. Bu esnada eşim de koşa koşa arkamdan geldi ve polis ekipleri Namkook'u yakaladı. Şikâyetçi ve davacıyım" ifadelerini kullandı.

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