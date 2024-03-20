Yüzüstü uyuyanlar dikkat

Yüzüstü uyumak sağlık açısından oldukça sakıncalı. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, yüzüstü uyuyan kişilerin çeşitli sağlık sorunlarına daha yatkın olduğu konusunda uyardı. Dr. Tony Nalda, "Halihazırda boyun ve sırt problemleriniz varsa, bu pozisyonda uyumanın onları daha da kötüleştireceği neredeyse garantidir" ifadelerini kullandı. Yüzüstü uyumanın derin nefes almayı da zorlaştırdığını belirten Nalda, "Yüzüstü uyumak kalbinizde stres yaratabilir. Göğsünüze baskı yaparak kanın dolaşımını zorlaştırırsınız." ifadelerini kullandı.