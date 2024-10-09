Yüzyılın en güçlü kasırgasına hazırlık... ABD’de ‘Milton’ alarmı

ABD'nin Florida eyaleti, bir süre önce 225 kişinin öldüğü Helene Kasırgası'nın ardından bu kez Milton Kasırgası'nın etkisine girdi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida'ya doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu. Bazı bölgelerin 3 ila 4.5 metreyi bulan sular altında kalabileceği, Büyük Okyanus dalgalarının yaşanabileceği tahmin ediliyor. Kategorisinin 5'e çıktığı belirtilen kasırgadan kaynaklanan ani sel uyarıları yapıldı.Florida'daki 51 bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Vali Ron DeSantis, Florida'nın batı kıyısındaki hemen hemen her yerin kasırgadan etkilenebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ise Floridalıları uyararak bunun 'ölüm kalım meselesi' olduğunu belirtti. Uyarıların ardından çok sayıda kişi bölgeyi terk etmeye çalışırken 1400 benzin istasyonunda yakıtın tükendiği kaydedildi. Havalanlarında yüzlerce uçuş iptal edilirken bazı havalimanları da kapandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde insanların marketlere akın ettiği ve rafların boş kaldığı görüldü. İnsanlar, zarar görmemesi için dükkânlarını tahta levhalarla kapattı.MİLTONKasırgası yaklaşırken ABD hükümetinin Gazze ve Lübnan'da katliamlar yapan İsrail'e milyarlarca dolar vermesi ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çok sayıda kişi kendileri kasırgalarla boğuşurken hükümetin İsrail'e para göndermesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.