Yüzyılın felaketinden kurtuldular, Samsun’da evlendiler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat saat 04:17'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük can ve mal kaybının yaşattığı Hatay'da öğretmen Mine Coşkun (25) ile infaz memuru Yunus Arkan'ın (32) enkazdan kurtulup Samsun'da evlendi.

Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinde resim öğretmeni olarak görev yapan Mine Coşkun, aynı kurumda çalışan infaz memuru Yunus Arkan bir birlerine utanarak bakıyordu. Depremden 1.5 ay önce konuşmaya başladılar.

'5 ŞUBATTA ŞEHRİ GEZDİK'

Hataylı olan Merve Coşkun, arkadaşı Yunus Arkan'ın Ordu'lu olması nedeni ile depremden bir gün önce 5 Şubat Pazar günü tüm Antakya'yı gezdirdi. Mine, "Amacının Yunus'un Antakya'yı tanısın istedim. Hem de birlikte vakit geçirelim istedik. O akşam beni eve bırakırken annem kahveye çağırdı onu. Ve gece 00.00'ye kadar oturduk diyebilirim. O evine gittiğinde yaşanacak felaketten habersiz aradı beni." dedi.

KÖPEĞİ HAYATINI KURARDI

Merve Coşkun , "Geç saatlere kadar oturmayı düşünüyordum. Ancak o sıra Yunus ile telefonla konuşuyorduk nasıl olduysa dayanamayıp yorgunluktan sızmışım telefon açıkken. Gece tam 04.00 köpeğim Napoli beni uyandırdı ağlayarak. Tuvaleti geldi sandım, balkona çıkardım. Susmadı. Ben de susadı sandım, su verdim. Yine susmadı. Sabah mesai olduğu için alarm 05.30'a kuruluydu. Biraz daha uyuyayım diye tekrar yatağa geçerken Yunus telefonun diğer ucunda mışıl mışıl uyuyordu. Kıyamadım. Kapattım sessizce"

SALLANMAYA BAŞLADIK

Merve Coşkun telefonu kapatırken delice bir ses yükseldiğini ve sallanmaya başladıklarını söyledi. Köpeği Napoli'nin saatlerdir feryadını o anda depremi yaşamaya başladığında ağladığını da belirten Öğretmen Çoşkun, "Bir anda odadaki tüm eşyaların devrilmeye başladı. Annem Mine Coşkun ile birlikte köpeğim Napoli'yi çıkarmaya çalışırken kapımızın önüne gardrop devrildi. Çaresizdik içinde annemle birlikte ölümü bekliyorduk, çıkamıyorduk. Sağ olsun bir yarım saat kadar uğraştıktan sonra komşularımız bizi kurtardı, fakat telefonum şarjı yüzde 2 kalmıştı Sevgilime sadece 'Lütfen iyiyim yaz bana' diyebildim" dedi.

'HAYATTIN BİZE BİR ŞANS DAHA VERDİĞİNİ ANLADIK'

Cehennemi andıran gecede Merve öğretmen ve annesi Mine Coşkun ile birlikte boş bir alana geçtiklerini söyledi. Sokakta çıplak ayak kaldığını da belirten öğretmen Merve Coşkun, "Aklım sadece o an Yunustaydı. Meğer o da bu sırada benim evimin sokağında dolaşıyormuş. Deprem saat 4.17'de oldu. Biz birbirimizi sokakta bulduğumuzda saat 08.30 civarıydı. Üzerinde bir battaniye ile gözü yaşlı bana sarıldığında hayatın bize bir şans daha verdiğini anladık. Tek dediği 'Çok şükür' oldu" kavuşma anını gözyaşları içinde anlattı.

ENKAZDAN NİKAH MASASINA

Resim öğretmeni Merve Coşkun annesi Mine ile birlikte Hatay Yayladağ'ında çadırda kaldıklarını kaydetti. Ardından yollar düzelince Yunus'un ailesinin Hatay'a geldiğini belirten Merve öğretmen, "Yunus'un ailesi bizi aldı. Hep birlikte Orduya geldik. Burada önce tedavi gördük. Benim ailem, annem de çok hastaydı biz de kendimizde değildik. Ardından hızlıca nikah masasına oturduk. Pişman değiliz; çünkü ölümün bize ne çok yakın olduğunu gördük" dedi.

7 MARTTA NİKAHLARI KIYILDI

Hatay'da yüzyılın depreminden kurtulan Merve Coşkun ile Yunus Arkan 7 Mart tarihinde Samsun'un Kumru ilçesinde kıyılan nikah ile evlendi. Merve -Yunus Arkan çiftin tayinin Samsun'a çıktı. Enkazdan nikah masasına ulaşan film gibi hayat hikayesine Merve, "Şimdi köpeğimiz Napoli, eşim Yunus ve ben Samsun'da yaşayacağız. Tayinimiz buraya çıktı. Görecek güzel günlerimiz varmış, buna inanıyorum. Çok şükür. Biz depremde evlerimizi kaybettik. Bir çok mesai arkadaşımızı ve komşularımızı kaybettik. Evlerimiz kum yığını oldu. Ama biz mucize gibi sağ çıktık. Bu bizim şansımız. Hatay benim doğup büyüdüğüm şehirdi, Sevgilimle birlikte son kez 5 Şubat günü doyasıya gezmişiz. Dolaşmışız fakat yine de ölmeden kavuştuğumuz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.