YÜZYILIN KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI! TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurulabilir?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuruları başladı. Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleriyle, 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar, belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Türkiye genelindeki konutlar, yatay mimari ve geleneksel dokuyu yansıtacak şekilde tasarlanacak. Peki, TOKİ 500 Bin Konut başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?
TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Yüzde 10 peşinatla 240 aya varan vade seçenekleriyle, 6750 TL'den başlayan aylık taksitlerle 500 bin konutluk dev projede başvurular resmen başlıyor.
Başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla kabul edilmeye başlanacak. Ancak kademeli alınacak başvurularda T.C. kimlik numarasının son hanesi değerlendirmeye alınacak. İlk başvuru günü TCKN son rakamı 0 olanlar için. İşte, TOKİ başvuru takvimi:
Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Banka şubelerinden başvurular ise 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.
Başvuruların ilk 5 gününde (10-14 Kasım 2025), sistem yoğunluğunu engellemek amacıyla T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesine göre kısıtlama uygulanacak. Bu tarihler arasında T.C. kimlik numarasının son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar başvuru yapacak.
15 Kasım itibarıyla genel başvurular herkes için açılacak:
|
Başvuru Günü
|
Tarih
|
TCKN Son Rakamı
|
1. Gün
|
10 Kasım 2025 (Pazartesi)
|
0
|
2. Gün
|
11 Kasım 2025 (Salı)
|
2
|
3. Gün
|
12 Kasım 2025 (Çarşamba)
|
4
|
4. Gün
|
13 Kasım 2025 (Perşembe)
|
6
|
5. Gün
|
14 Kasım 2025 (Cuma)
|
8
|
Genel Başvuru
|
15 Kasım - 19 Aralık 2025
|
Tüm Vatandaşlar
Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru bedeli 5000 TL olacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.
Başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nden ev sahibi olabilmek için belirlenen temel şartlar şunlardır:
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Engelliler
%5 Kontenjan
Şehit Yakınları & Gazileri
%5 Kontenjan
Emekliler
%20 Kontenjan
3 ve Daha Fazla Çocuk Sahibi Aileler
%10 Kontenjan
18-30 Yaş Arası Gençler
%20 Kontenjan
Diğerleri
%40 Kontenjan
Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla vatandaşlara sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için metrekareye göre farklılık göstermektedir:
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.