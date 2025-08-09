Z kuşağı aşktan kaçıyor

Geleneksel ilişkilerin değerini yitirmeye başlandığı günümüzde, 1997-2010 yılları arasında doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan gençler arasında hem dünyamızda hem de ülkemizde aşk artık yeterince önemli bir konumda değil. Z kuşağının kadınerkek ilişkilerine yüzeysel baktığını ve günlük hayat temposu içerisinde ilişkinin sorumluluklarını alamadıklarını öne sürüyor. İlişkiler yerine arkadaşlık bağlarının ön planda tutulduğu, hatta bilinçli bir şekilde yalnızlığı seçenlerin sayısının Z kuşağı içinde arttığını öne sürülüyor.Aile ve Evlilik Danışmanı Prof Dr.Ekrem Çulfa'ya göre bu durumun altında yatan maddelerin başında güvensizlik, duygusal tükenmişlik, konfor alanından ayrılamama, akran zorbalığı ve aidiyet krizini gibi sebepler mevcut. Çulfa, "Sosyal medyada sürekli göz önünde yaşanan hızlı tüketim kültürüyle bezenmiş olan ilişkiler, Z kuşağı için çoğu zaman sahte ve baskılayıcı olarak algılanıyor. Bu da onları ya yüzeysel bağlarla yetinmeye ya da kalıcı ve samimi arkadaşlıklara yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.Prof Dr. Çulfa'ya göre bu kuşak, bağlılık ve sorumluluk hissinden kaçınarak aşkın getirdiği karmaşanın yerine, arkadaşlık ilişkilerine yönelmenin daha tatmin edici olduğunu düşünüyor.Z kuşağı, bireysel gelişime ve kendi kimliklerini keşfetmeye daha fazla önem verdiğini belirten Çulfa, "Bu eğilimler, Z kuşağının psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde derin etkiler yaratıyor. Bu ve benzeri nedenlerle, aşk ve ilişkiler konusundaki anlayış değişti." dedi.