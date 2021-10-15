Zabıt katibi kadından 20 gündür haber alınamıyor

"TARTIŞTIĞI KİMSE YOK"

Kayıp kadının Mersin'de yaşayan kardeşi Aytaç Binici, ablasının çalıştığı adliyede kimseyle tartışmadığını ve husumetlisinin olmadığını öğrendi. Binici "Adliyede yetkililer ve çalışma arkadaşlarıyla görüştüm, bir problem yaşamadığını söylediler. Yıllık izne ayrıldıktan sonra cep telefonundan kendisine ulaşamadım. Hayatından endişe duyuyoruz." dedi.