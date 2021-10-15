Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Zabıt katibi kadından 20 gündür haber alınamıyor
Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:26 Son Güncelleme: 15.10.2021 12:37

Zabıt katibi kadından 20 gündür haber alınamıyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Zabıt katibi kadından 20 gündür haber alınamıyor

Bursa Adliyesi'nde 7 yıldır zabıt katibi olarak çalışan 38 yaşındaki Aysen Binici'den 20 gündür haber alınamıyor.

Bursa Adliyesi'nde yaklaşık 7 yıl önce çalışmaya başlayan ve İcra Müdürlüğü biriminde zabıt katipliği yapan Aysen Binici, 20 gün önce yıllık izne ayrıldı. İzninin ilk günlerinden itibaren genç kadına telefonla ulaşamayan ailesi ve yakınları durumu hemen polise bildirdi. Bursa Polisi, Binici'yi bulmak için çalışma başlattı.

"TARTIŞTIĞI KİMSE YOK"

Kayıp kadının Mersin'de yaşayan kardeşi Aytaç Binici, ablasının çalıştığı adliyede kimseyle tartışmadığını ve husumetlisinin olmadığını öğrendi. Binici "Adliyede yetkililer ve çalışma arkadaşlarıyla görüştüm, bir problem yaşamadığını söylediler. Yıllık izne ayrıldıktan sonra cep telefonundan kendisine ulaşamadım. Hayatından endişe duyuyoruz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zabıt katibi kadından 20 gündür haber alınamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA