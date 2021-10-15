Zabıt katibi kadından 20 gündür haber alınamıyor

Bursa Adliyesi'nde yaklaşık 7 yıl önce çalışmaya başlayan ve İcra Müdürlüğü biriminde zabıt katipliği yapan Aysen Binici, 20 gün önce yıllık izne ayrıldı. İzninin ilk günlerinden itibaren genç kadına telefonla ulaşamayan ailesi ve yakınları durumu hemen polise bildirdi. Bursa Polisi, Binici'yi bulmak için çalışma başlattı.
"TARTIŞTIĞI KİMSE YOK"
Kayıp kadının Mersin'de yaşayan kardeşi Aytaç Binici, ablasının çalıştığı adliyede kimseyle tartışmadığını ve husumetlisinin olmadığını öğrendi. Binici "Adliyede yetkililer ve çalışma arkadaşlarıyla görüştüm, bir problem yaşamadığını söylediler. Yıllık izne ayrıldıktan sonra cep telefonundan kendisine ulaşamadım. Hayatından endişe duyuyoruz." dedi.