Zabıta müdüründen esnafa bayıltan yumruk

İzmir'de CHP'li Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Delfasoğlu, iddiaya göre kafe sahibi Çetin Güngör ile yürüyüş yoluna sandalye koyduğu için tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, sinirlenen Delfasoğlu, Güngör'e yumruk attı. Aldığı darbeyle sendeleyen ve yere yere düşen Güngör, bir süre baygınlık geçirdi. Öfkeden deliye dönen zabıta müdürü Delfasoğlu'nu araya giren 3-4 vatandaş güçlükle durdurabildi. Geçen salı yaşanan olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.