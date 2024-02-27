Zabıtaların ’mobbing’ kavgası cinayetle bitti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden olmak üzere 7 kez bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Kanmaz, doktorların tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan korkunç cinayetin ardından meslektaş katili Erdal Vuran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet masası ekipleri tarafından teslim alındı. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis el koydu.

CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

İkili arasındaki kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı. Görüntülerde, Erdal Vuran'ın iş arkadaşı İsmail Kanmaz'ı bıçakladığı, vatandaşların ikiliyi ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu ve iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıdı.