Zabıtanın darp ettiği seyyar satıcı: Hakkımı helal etmiyorum

Adana'da Seyhan ilçesinde 2 gün öncesinde yaşanan olayda aracıyla seyyar satıcılık yapan Turan Yıldız'ın yanına gelen zabıta ekipleri, meyve-sebzelerini kaldırmasını istedi. Yıldız ile zabıta ekipleri arasında kısa bir tartışma yaşandı.
Zabıta görevlisi Turan Yıldız'a "Ne bağırıyorsun. Sen kimsin?" diyerek saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen Yıldız başını da asfalta çarptı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar zabıta görevlisine "Yaşlı başlı adama nasıl vuruyorsun, yazık" diyerek tepki gösterdi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zabıta tarafından darp edilen seyyar satıcıyı evinde ziyaret etti. Zabıta tarafından darp edilen Yıldız, "35 yıldır seyyar satıcılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Zabıta sebzelerimi kaldırmamı istedi. O an kısa bir tartışma yaşadık. Önce gelip boğazımı sıktı sonra beni yere düşürdü. Yerdeyken bile darp etti. Hakkımı helal etmiyorum. Belediye başkanı ziyaret etti ve görevden uzaklaştırıldığını söyledi" diye konuştu.