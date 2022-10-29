Zabıtanın darp ettiği seyyar satıcı: Hakkımı helal etmiyorum

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zabıta tarafından darp edilen seyyar satıcıyı evinde ziyaret etti. Zabıta tarafından darp edilen Yıldız, "35 yıldır seyyar satıcılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Zabıta sebzelerimi kaldırmamı istedi. O an kısa bir tartışma yaşadık. Önce gelip boğazımı sıktı sonra beni yere düşürdü. Yerdeyken bile darp etti. Hakkımı helal etmiyorum. Belediye başkanı ziyaret etti ve görevden uzaklaştırıldığını söyledi" diye konuştu.