Haberler Yaşam Haberleri Zabıtanın darp ettiği seyyar satıcı: Hakkımı helal etmiyorum
Giriş Tarihi: 29.10.2022 10:01 Son Güncelleme: 29.10.2022 10:09

Zabıtanın darp ettiği seyyar satıcı: Hakkımı helal etmiyorum

Adana'da zabıta tarafından vatandaşların gözü önünde darp edilen 35 yıllık seyyar satıcı Turan Yıldız (60), o anları anlattı. 4 çocuk babası Yıldız, “Bana sebzelerimi kaldırmamı istedi. O an kısa bir tartışmamız oldu. Daha sonra önce boğazımı sıktı ardından beni yere düşürüp darp etti. Hakkımı helal etmiyorum. Belediye başkanı görevden uzaklaştırıldığını söyledi” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Zabıtanın darp ettiği seyyar satıcı: Hakkımı helal etmiyorum

Adana'da Seyhan ilçesinde 2 gün öncesinde yaşanan olayda aracıyla seyyar satıcılık yapan Turan Yıldız'ın yanına gelen zabıta ekipleri, meyve-sebzelerini kaldırmasını istedi. Yıldız ile zabıta ekipleri arasında kısa bir tartışma yaşandı.

Zabıta görevlisi Turan Yıldız'a "Ne bağırıyorsun. Sen kimsin?" diyerek saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen Yıldız başını da asfalta çarptı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar zabıta görevlisine "Yaşlı başlı adama nasıl vuruyorsun, yazık" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen hatta ayırmaya çalışanlara da zabıta görevlisi "Çekin elinizi" diyerek karşılık verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından vatandaşlar, "Baban yaşındaki adama vurmaya utanmıyor musun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zabıta tarafından darp edilen seyyar satıcıyı evinde ziyaret etti. Zabıta tarafından darp edilen Yıldız, "35 yıldır seyyar satıcılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Zabıta sebzelerimi kaldırmamı istedi. O an kısa bir tartışma yaşadık. Önce gelip boğazımı sıktı sonra beni yere düşürdü. Yerdeyken bile darp etti. Hakkımı helal etmiyorum. Belediye başkanı ziyaret etti ve görevden uzaklaştırıldığını söyledi" diye konuştu.

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Zabıtanın darp ettiği seyyar satıcı: Hakkımı helal etmiyorum
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