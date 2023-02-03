Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da zabıtaya pompalı saldırı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 3.2.2023 19:05 Son Güncelleme: 3.2.2023 19:13

Malatya'da zabıtaya pompalı saldırı: 7 yaralı

Malatya’da seyyar tezgah açan korsan satıcı kendisini uyaran zabıtalara aracından çıkardığı pompalı tüfek ile saldırdı. Olay da 4 zabıta memuru ile birlikte 3 vatandaş yaralandı.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Malatya’da zabıtaya pompalı saldırı: 7 yaralı

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta memurları, Battalgazi İlçesi Meydanı'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Battalgazi İlçesi Alacakapı Mahallesi'nde 22 yaşındaki A.K. adlı şahıs, aracından aldığı pompalı tüfekle zabıtalara ateş açtı. Ateş sonucu Zabıta memurları A.T.G., F.Ş., H.K. ve K.T. ile yakındaki çay ocağında oturan H.K., H.H. ve A.Y. adlı vatandaşlar hafif yaralandılar. Yaralılar Eskimalatya Semt Polikliniği'ne götürülürken, polis ekipleri saldırganı silahıyla birlikte yakaladı.

Malatya Büyükehir Belediyesi'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "Bugün (3 Şubat Cuma) Battalgazi ilçesi (Eskimalatya) çarşı meydanında öğlen saatlerinde bir kişinin panelvan araçla izinsiz ve kaçak olarak kot satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine, bölgede görevli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personelinin ilgili vatandaşı uyardığı ancak, vatandaşın görevli zabıta personeline hakaret etmesi ve taşkınlık çıkarması üzerine, olay yerine Zabıta Devriye ekibi çağrılmıştır. Zabıta ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte izinsiz satış yapan vatandaş aracından tüfek çıkararak doğrudan zabıta personellerine ateş açmıştır. Açılan ateş sonucunda zabıta personellerinden H.K., F.Ş., A.T.G. ve K. T. hafif yaralanmışlardır. Konu Emniyet ve adli makamlara da intikal ettirilmiş olup, hukuki süreç başlatılmıştır."

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Malatya'da zabıtaya pompalı saldırı: 7 yaralı
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