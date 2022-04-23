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Giriş Tarihi: 23.4.2022 13:21

Zafer Aktaş makamında ağırladı... Emniyet Müdürü oldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zafer Aktaş makamında ağırladı... Emniyet Müdürü oldular

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrencileri makamında misafir etti. Dokuz yaşındaki Yusuf Akar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamına oturdu ve telsizden anons geçerek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Akar yine telsizden polislere “Tüm meslektaşlarımı Allah korusun” mesajı gönderdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 23 Nisan'a özel bir program düzenledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamında yarınların büyükleri olan çocukları misafir etti.

Bahçelievler Koza İlkokulu Müdürü Hüseyin Türker, Rehberlik Öğretmeni Bengü Kızıldeli ve Yusuf Akar, İpek Demir, Yahya Emir Şener, Çınar Özkan, Eymen Mete Meriç, Zeynep Yağmur Tan, Ömer Aras Çelik ve Miraç Eren Yiğit isimli sekiz öğrenci 23 Nisanda Zafer Aktaş'ın makamındaydı.

Öğrenciler Zafer Aktaş'a çiçek hediye etti. Dokuz yaşındaki Yusuf Akar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamına oturdu.

Akar telsizden anons geçerek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve polislere "Tüm meslektaşlarımı Allah korusun" mesajı gönderdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polisler, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Öğrencilere hediyeler verildi.

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Zafer Aktaş makamında ağırladı... Emniyet Müdürü oldular
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