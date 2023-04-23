Zafer Aktaş makamında ağırladı... Makamına şehit kızı oturdu…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir program düzenledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, makamında yarınların büyükleri olan çocukları misafir etti.

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Bektaş, Çapa İlkokulu Rehber Öğretmeni Gülten Kocagöz, depremzede olan ve deprem bölgelerinden eğitime devam edebilmek için İstanbul'a geldikleri öğrenilen öğrenciler Feyza Balta, Elif Ceylin Çağlı, Ahmet Yüce, Adalet Nur Konca, Hanife İsmail, Ahmet Kerem Yıldız, Zafer Aktaş'ın makamındaydı.

Öğrenciler Zafer Aktaş'a çiçek hediye etti. Şehit kızı Feyza Balta, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamına oturdu ve telsizden anons geçerek "Bizler geleceğin polisleri olarak sizlerin daima destekçiniziz" dedi. Öğrencilere hediyeler veren ve yakından ilgilenen İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polisler, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafları da çektirdi.