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Giriş Tarihi: 13.2.2022 17:15 Son Güncelleme: 13.2.2022 17:37

Zafer Partili İsmail Türk’ten uçuk analiz

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Zafer Partili İsmail Türk’ten uçuk analiz

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, Gaziantep’te 10 bin Suriyeli yetim öğrencinin ABD’li vakıflar tarafından özel okullarda okutulduğunu iddia etti. İddiayı yalanlayan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, kentte 467 Suriyeli öğrencinin kendi imkanlarıyla özel okullarda okuduğunu, il genelindeki toplam özel okul öğrencisinin ise 25 bin 65 olduğunu açıkladı.

Partisinin il binasının açılışını için önceki gün Gaziantep'e gelen İsmail Türk, şehirden yaptığı sosyal medya paylaşımlarında çarpıcı ve vahim iddialarda bulundu. Türk, "Gaziantep'te ilk tespit; Suriyeli anne ve babasız on bin çocuk ABD'li vakıflarca özel okullarda okutuluyor. En ilginci ise bu çocukların içinde bir tane Suriyeli Türkmen çocuğun olmamasıdır. Bu ne tür bir projenin parçasıdır analize muhtaç" dedi.

Vahim iddia üzerine bir açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül rakamlarla yanıt verdi. İl genelinde sadece 467 Suriyeli öğrencinin kendi imkanlarıyla özel okullarda okuduğunu belirten Vali Gül, kentteki toplam özel okul sayısının ise 25 bin 65 olduğunu açıkladı.

Vali Gül açıklamasında şunları dile getirdi: "Sosyal medyada, Gaziantep'te 10 Bin Suriyeli öğrencinin yabancı ülkeler tarafından özel okullarda okutulduğu iddia edilmektedir. İlimizde 217 özel okulda, 25 bin 65 öğrenci eğitim görmektedir. Suriyeli öğrenci sayısı 467 kişi olup tamamı kendi imkanlarıyla ücretlerini ödemektedir."

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Zafer Partili İsmail Türk’ten uçuk analiz
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