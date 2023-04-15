Zafer Partisi’de Sarızeybek şoku... Adaylıktan çekildi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ederek Zafer Partisi'ne geçen ve Hatay'da ilk sıradan milletvekili adayı gösterilen Emekli Albay Erdal Sarızeybek, adaylıktan çekildiğini bildirdi. Sarızeybek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "17 yıldır, alnı açık başı dik huzurunuzdayım. Onca mücadele, çaba, onca cefa onca feda. Meselenin hala koltuk merakı olduğunu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim. 'Erdal Sarızeybek siyasi parti üyeliğini sonlandırıp, Genel İdare Kurulu üyeliğini düşürdü.' paylaşımında bulunarak istifa ettti.