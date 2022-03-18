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Giriş Tarihi: 18.3.2022 12:12 Son Güncelleme: 18.3.2022 12:51

Zaferin 107’inci yıl dönümü vatan evlatları Edirnekapı Şehitliği’nde anıldı

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Zaferin 107’inci yıl dönümü vatan evlatları Edirnekapı Şehitliği’nde anıldı

Bugün 18 Mart... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde onbinlerce şehidin kanıyla müdafaa edilerek kazanılan Çanakkale Zaferi’nin üzerinden tam 107 yıl geçti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, bu önemli günde, toprak altındaki vatan evlatları için Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gaziler şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, silah atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Vali Yerlikaya "Eşi benzeri görülmemiş büyük bir destan yazdık. Çanakkale'de atalarımızın yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Bu gün; Kıbrıs'ta, Suriye'de, Mavi Vatan'da ve daha nice coğrafyalarda bizi güçlü ve heybetli kılan da aynı ruhtur. Temeli Çanakkale'de atılan Türkiye Cumhuriyeti; bütün zorlukların üstesinden aynı inanç ve kararlılıkla gelecek,her türlü badireyi, birlik ve kardeşlik içinde aşacaktır" dedi.

Vali Yerlikaya konuşmasının devamında, "Kahraman ecdadımızın emanetlerine ve aziz vatana layık olmak için, Çanakkale Ruhu'nu sonsuza dek yaşatacak, istiklâl ve istikbâlimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çanakkale Zaferi'mizin 107. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalimizin tüm kahramanlarını rahmet, dua ve şükranla yâd ediyorum. Çanakkale'yi Geçilmez Kılan Aziz Şehitlerimiz! Gazanız mübarek, ruhunuz şâd, makamınız âli olsun. Vatan size minnettar" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş şehitler için dua okudu. Törenin ardından Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol heyeti şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.

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Zaferin 107’inci yıl dönümü vatan evlatları Edirnekapı Şehitliği’nde anıldı
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