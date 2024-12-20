Zahid Oruc: Azerbaycan dünyada barış istiyor

Azerbaycan Milli Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zahid Oruc, "Parlamentarizm: Gelenekler ve Perspektifler" konulu uluslararası parlamento konferansında yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın son 30 yıldaki mücadelesine ve barış vizyonuna dikkat çekti.

Zahid Oruc konuşmasında, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması adına büyük bir mücadele verdiğini belirterek şunları söyledi: "Son 30 yılda işgale karşı çıkarılan çok sayıda yasa, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayan petrol sözleşmeleri ve güçlü bir ordu kurulması, Zafer Savaşı'nın yolunu açtı. Halkımızın verdiği bu mücadele, önce hukuk alanında, ardından da Vatan Savaşı ile askeri alanda resmileşti. Haklı olduğumuz için kazandık." Azerbaycan'ın zaferle birlikte yeni bir döneme adım attığını vurgulayan Oruc, bölgesel barışın önemine şu sözlerle değindi: "Dünyadaki siyasi ortaklarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Artık halkımızın zafer çağı başlıyor. Bölgede barış anlaşmasının kabul edilmesi ve uluslararası güvenliğin sağlanması en büyük görevlerimizdir. Küresel iklim zirvesini barış zirvesine dönüştüren Azerbaycan, bölgede ve dünyada barış istiyor." dedi.