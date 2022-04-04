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Giriş Tarihi: 4.4.2022 12:29 Son Güncelleme: 4.4.2022 13:31

Zahter balı tescillendi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Zahter balı tescillendi

Gaziantep’te yetişen zahter bitkisiyle beslenen arıların yaptığı bal “Antep Zahter Balı” adıyla tescillendi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep'te zahter bitkisinin yoğun olarak yetiştiği yüksek bölgelerde üretilen asırlık 'Antep Zahter Balı'nı coğrafi işaretle tescilledi.

Antep Zahter Balı, GTB'nin 19'uncu, Gaziantep'in ise bu alandaki toplamda 84'üncü ürünü oldu. Gaziantep tescilli ürün sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alıyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaklaşık bir asırdır Gaziantep'te üretilen Zahter balının zahter bitkisinin çok yoğun olduğu bölgelerde üretimi tercih edilen bir ürün olduğunu söyledi.

Zahter balının zahter rayihasının baskın olduğu monofloral bir bal olduğunu belirten Akıncı, 1900'lü yıllardan bu yana Gaziantep'te üretimi yapılan Zahter Balı için iyi kurutulmuş ardıç, meşe ve çam ağacından yapılan kovanlar kullanıldığını sözlerine ekledi.

UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in açıklanan son ürünle birlikte bu alandaki coğrafi işaretli ürün sayısını 84'e çıkardığını aktaran Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsasının bu çalışmalara 19 tescilli ürünle destek verdiğini dile getirdi.

Gaziantep'in son derece zengin ve köklü bir mutfak kültürüne ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akıncı, "Kültürel bir miras olarak gördüğümüz bu lezzetler, tarihin imbiğinden süzülerek günümüze kadar ulaşmış değerlerdir. Bu nedenle kadim tarihimizin de ayrılmaz bir parçası olan bu mirasları korumak, yaşatmak ve orijinal hazırlanış biçimleriyle geleceğe taşımak amacıyla ülkemiz ve Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescil çalışmaları sürdürüyoruz. Gazi şehrimiz adına şu ana kadar 19 ürünümüz coğrafi işaretle taçlandırdık, Antep Fıstık Ezmesi için de Avrupa Birliği'ne Tescil başvurumuzu gerçekleştirdik. Türkiye'de bulunduğu il adına en fazla ürün tescili gerçekleştiren borsa konumundayız. Şehrimiz adına kendimize görev addettiğimiz bu çalışmalarımıza bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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Zahter balı tescillendi
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