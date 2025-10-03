Haberler Yaşam Haberleri Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? EuroLeague 2. maçı
Giriş Tarihi: 3.10.2025 18:12 Son Güncelleme: 3.10.2025 18:13

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 2. haftasında Litvanya’da Zalgiris Kaunas’a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda güçlü rakibini yenerek sıralamada avantaj kazanmak istiyor. Son şampiyon sarı lacivertliler Paris Basketbol karşısında yeni sezonu da galibiyetle açtı. Peki; Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol severler, Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik maçı dört gözle bekliyor. Temsilcimiz, Avrupa arenasında iddialı olduğu yeni sezonda deplasmanda galibiyet arayacak. Yayın saati, kanalı ve takım bilgileri özellikle izleyici tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe basketbol maçı hakkında merak edilenler:

ZALGIRIS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko arasındaki karşılaşma 3 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak. Maç TSİ 20:00'de başlayacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak mücadeleyi Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.

ZALGIRIS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler, S Sport ve S Sport Plus platformlarını kontrol edebilir.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında Paris Basketbol'u 96-77 skorla mağlup etmişti.

Zalgiris Kaunas ise ilk maçında Monaco deplasmanından 89-84 galip ayrıldı.

Maçta sakatlığı bulunan Arturs Zagars ile sakatlık süreci sonrası çalışmalarını sürdüren Scottie Wilbekin forma giyemeyecek.

