Zalim toruna ağır müebbet

Almanya'da yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Talha Çorum (31), 2024 başlarında annesiyle birlikte Konya'da yaşayan anneannesi Sahure Dudu'ya (84) geldi. Annesi geri dönerken, Talha Çorum, anneannesinde kaldı. Geçen 18 Nisan'da ise ortada bir sorun yokken anneannesine saldırdı. Tekmeleyip yumrukladığı yaşlı kadının başını da defalarca duvara vuran Talha Çorum, bu sırada kendilerini ziyaret için evde bulunan ve araya girmeye çalışan teyzesi Hasibe Erdemir'in (54) de dişlerini kırdı.Hastaneye kaldırılan anneanne kurtarılamadı. Küçük yaşlardan beri psikiyatri tedavileri gördüğünü ve yaptıklarını hatırlamadığını öne süren Çorum tutuklandı. Mahkemenin hastaneye sevk ettiği Çorum'a burada cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi. Bunun üzerine anneanne katili Çorum hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Çorum hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.