Zalimler için yaşasın cehennem!

FETÖ haininin devlet düşmanının normal ölüm ile değil, 16 Temmuz sabahı yakalanıp ülkemizde bulunan FETÖ terör örgütü hainleri ile birlikte darağacında asılmasını görmek istediğini de belirten baba Zeki Kılınç, "Yine de Allah'ımıza hamdolsun, en azından biz şehit aileleri yaşarken ve ölmeden önce onun geberdiğini görmüş olduk." dedi.

EVLATLARIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç "Bu milletin asıl ruhlu evlatları ülkesi ve milleti için yeri geldiğinde arkasına bakmadan koşarak ölümü öldürmeye devam edecektir. Bu milletin anneleri ise Ömer Halis Demir'leri ve Muhammet oğuz Kılınç'ları yetiştirmeye inşallah devam edecektir." diyerek vatanın her zaman emin ellerde olduğunu vurguladı.