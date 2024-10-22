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Giriş Tarihi: 22.10.2024 12:07 Son Güncelleme: 22.10.2024 12:12

Zalimler için yaşasın cehennem!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın (26) babası emekli polis memuru aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç “Bir arkadaşım sabah erken saatinde beni telefonla arayıp ‘Sana müjdeli bir haber vereyim’ dedi. FETÖ'nün öldüğünü söylediğinde 3 defa ‘Zalimler için yaşasın cehennem’ diye haykırdım” dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Zalimler için yaşasın cehennem!

FETÖ haininin devlet düşmanının normal ölüm ile değil, 16 Temmuz sabahı yakalanıp ülkemizde bulunan FETÖ terör örgütü hainleri ile birlikte darağacında asılmasını görmek istediğini de belirten baba Zeki Kılınç, "Yine de Allah'ımıza hamdolsun, en azından biz şehit aileleri yaşarken ve ölmeden önce onun geberdiğini görmüş olduk." dedi.

EVLATLARIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç "Bu milletin asıl ruhlu evlatları ülkesi ve milleti için yeri geldiğinde arkasına bakmadan koşarak ölümü öldürmeye devam edecektir. Bu milletin anneleri ise Ömer Halis Demir'leri ve Muhammet oğuz Kılınç'ları yetiştirmeye inşallah devam edecektir." diyerek vatanın her zaman emin ellerde olduğunu vurguladı.

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Zalimler için yaşasın cehennem!
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