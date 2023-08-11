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Giriş Tarihi: 11.8.2023

Zam var ama bisiklet yok

Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra adeta kaderine terk ettiği İSBİKE istasyonlarındaki bisiklet kiralama ücretlerine bir zam daha yaptı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Zam var ama bisiklet yok
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2012'de, AK Parti döneminde "çevreci ulaşım, sağlıklı yaşam" hedefiyle hizmete sunduğu İSBİKE akıllı bisiklet kiralama sistemi Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kaderine terk edildi. İBB, çoğu kez istasyonlarda bile bulunamayan, bakımsız bırakılan İSBİKE'a ait bisikletlerin kullanım ücretlerine zam yaptı.



Daha önce de İSBİKE'ın yetersizliği haberlere konu olmuş ancak tepkilere rağmen hiçbir çalışma gerçekleştirilmemişti. Bakımsızlık yüzünden örümcek ağları bağlayan İSBİKE istasyonlarında bisikletin esamesi okunmuyor. Ortada bisiklet olmamasına rağmen İBB, İSBİKE tarifelerine sürekli zam yapıyor. İBB'nin İSBİKE ücretlerine son yaptığı zam pes dedirtti. Yeni tarifeye göre yıllık üyelerin, 0-1 saat arası bisiklet kiralamaları 12 TL'den, 14 TL'ye, 1-2 saat arası kullanım 17 TL'den 20 TL'ye, 2-3 saat arası bisiklet kiralamaları ise 24 TL'de 28 TL'ye çıktı. Sonraki her saat için 16 TL'den 18 TL olurken, bu fiyatlar standart üyeler için de aynı tarife uygulanması kararına varıldı.

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