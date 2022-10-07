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Giriş Tarihi: 8.10.2022

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SMA Tip-2 hastası 2 yaşındaki Sefa, sağlığına kavuşmak için gen tedavisi bekliyor. Her iki ayağı da alçıda olan Sefa’nın tedavisi için gereken paranın ancak yüzde 24’ü toplandı. Bir de Sefa’nın, tedavi olabilmesi için 13 kilo 500 gramı geçmemesi gerekiyor

Zamanla yarış
Bursa'da yaşayan ve 2018'de evlenen İsmail-Rabia Harput'un 1 yıl sonra dünyaya gelen çocukları Sefa, 18 aylıkken yürüme güçlüğü çekmeye başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü bebeklerine SMA Tip-2 hastalığı teşhisi koyuldu. Harput çifti, gen tedavisi için valiliğe başvurup, yardım kampanyası başlattı. ABD'deki hastanelerin 2 yaşını geride bıraktığı için kabul etmediği Sefa'nın, Dubai'de tedavi olması için ise 13 kilo 500 gram ağırlığı geçmemesi gerekiyor. Tendonların açılabilmesi için iki bacağı da alçıya alınan Sefa'nın, hareket kabiliyeti kısıtlığından, kilo alma riski arttı. Tedavi için gerekli 2 milyon 400 bin doların yüzde 24'ünü topladıklarını belirten İsmail Harput, oğlunun ayakları tam basmadığı ve tendonlar kısa geldiği için bacaklarının alçıya alındığını söyledi. Bu işlemin 2-3 defa tekrarlanacağını aktaran Harput, "Para toplanırsa Sefa Dubai'de tedavi olacak.



Şu an bir tek bizi Dubai kabul ediyor, o da kilo almamamız şartıyla. 13 kilo 500 gramı da geçersek burası da kabul etmeyecek. Bunun için çocuğumuzu aç yatırdığımız geceler oluyor. Şu anda ayakları alçıda olduğu için fizik tedavi de yapamıyoruz. Kilo almaması için Sefa'yı yedirmiyor, içirmiyoruz. Sefa çok hareketli bir çocuk ama şu anda ayakları alçıda olduğu için emekleyemiyor. Hareket edemediği için olduğu yerde kilo almaya başladı. Bu nedenle yedirmiyoruz, içirmiyoruz. Diyetisyen kontrolünde gidiyoruz çünkü aldığımız 750 gram bizim için çok sıkıntılı olacak" diye konuştu. Kampanyanın şu an yüzde 24 seviyesinde olduğunu söyleyen İsmail Harput, "Elimizden geldiğince ilerletmeye çalışıyoruz. Stantlar açarak, geri dönüşüm toplayarak, kermesler ve kadınlar matinesi düzenleyerek kampanyamızı ilerletmeye çalışıyoruz. Kampanyamız biraz yavaş ilerliyor. Dolar yükselince 250 bin lirada atan bir yıldızımız şu an 36 bin lirada atıyor. Bu para da öyle kolay kolay toplanmıyor. 1 lirayla 50 kuruşla toplamaya çalışıyoruz. 35 milyon liradan bahsediyoruz. Bunun için de sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi. DHA

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