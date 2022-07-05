Temmuz zammı sonrası yeni asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?

Asgari ücret ara zammı geldi ve böylece yılda ikinci defa zam aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yüzde 30 zam geldiğini geçtiğimiz hafta duyurdu. Vatandaşlar da yeni asgari ücret ne zaman yatacak, zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek sorusunu soruyor. Temmuz zammı denildiği için bu ay yatacak mı soruları ayyuka çıktı. Peki, asgari ücret temmuz zammı ne zaman yansıyacak? İşte detaylar!
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla asgari ücret yönetmenliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklik şu şekilde:
"Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer".
Yani 1 Temmuzdan itibaren her gün, yeni asgari ücretle maaş hesaplanıyor. Böylece bir sonraki ay; ağustos ayında zamlı asgari ücret ödenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret ek zammı ile ilgili şunları söyledi:
"Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."