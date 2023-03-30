EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? Bakan Bilgin’den açıklama! SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023?

Zamlı emekli maaş ödeme tarihleri 2023 gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak açıklanması ardından araştırmalar başladı. Emekli zammı alan vatandaşlar Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaş ödeme takvimini takip ediyor. Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek soruları yanıt aramaya devam ediyor. Peki, SSK BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, maaş ödeme tarihleri…
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL SINIRINA ÇEKİLDİ!
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çekilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Öte yandan emeklinin bayram ikramiyesi de 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliler iki bayramda 4 bin TL ödeme alacak.
Hesaplama işlemleri ardından sıra ödeme tarihlerinde!
EYT'Lİ DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası ile emeklilik hakkı elde eden milyonlarca vatandaş, zamlı emekli ikramiyesinden yararlanma durumunu merak ediyordu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT'liler dahil olmak üzere 15 milyon kişi zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
En düşük emekli maaşının yükseltilmesine yönelik kanun teklifi Meclis adımını tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen zamlı emekli maaşının Nisan ayı itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor. İşte, maaş ödeme takvimi:
TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023
Emekli olan vatandaşlar SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre maaş günlerini öğrenebiliyor:
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.