EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? Bakan Bilgin’den açıklama! SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023?

Zamlı emekli maaş ödeme tarihleri 2023 gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak açıklanması ardından araştırmalar başladı. Emekli zammı alan vatandaşlar Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaş ödeme takvimini takip ediyor. Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek soruları yanıt aramaya devam ediyor. Peki, SSK BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, maaş ödeme tarihleri…