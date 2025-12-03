ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI HESAPLAMA: 5. veri sonrası öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Öğretmenler ve uzman öğretmenler için zam oranında belirleyici olacak 5. veri açıklandı. Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı. Peki, Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen zam hesaplamaları ve tüm ayrıntılar.