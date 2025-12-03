Haberler Yaşam Haberleri ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA: 5. veri sonrası polis ve başkomiser maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 3.12.2025 19:00

ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA: 5. veri sonrası polis ve başkomiser maaşı ne kadar olacak?

Polis ve başkomiser maaşı, 2026 zamlarıyla birlikte merak konusu oldu. Toplu sözleşme ve enflasyon farkının etkisiyle maaşlarda önemli bir artış yaşanacak. 5 aylık verilere göre şimdiden yüzde 17,57’lik zam garantilenmiş durumda. TÜİK’in ocak ayı verileriyle nihai zam oranı açıklanacak ve memurların yeni maaşı netleşecek. Peki, zamlı polis başkomiser maaşı ne kadar olacak?

ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA: 5. veri sonrası polis ve başkomiser maaşı ne kadar olacak?

Polis ve başkomiser maaşı 2026 yılı için merakla bekleniyor. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının etkisiyle maaşlarda ciddi bir yükseliş yaşanacak. 5 aylık verilere göre şimdiden yüzde 17,57'lik zam kesinleşmiş durumda. Ocak ayında açıklanacak TÜİK verileriyle birlikte polis başkomiserlerin zamlı maaşları netleşecek. Peki, yeni polis başkomiser maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR!

Memur maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. Beş aylık enflasyon verileri açıklandı ve bu sonuçlara göre memurlar ile memur emeklileri şimdiden yüzde 17,57 oranında zammı garantilemiş durumda. Zam oranının netleşmesi için ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisi bekleniyor.

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Diğer mesleklerde olduğu gibi polis ve başkomiserler de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış alacak.

Açıklanan beş aylık enflasyon rakamlarına göre güncel rakamlar şöyle:

8/1 POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon beklentilerine göre 8/1 polis maaşı yüzde 17,57 oranında artışla 80.046,36 TL olacak.

3/1 BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon beklentilerine göre 3/1 başkomiser maaşı yüzde 17,57 oranında artışla 87.577,89 TL olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA: 5. veri sonrası polis ve başkomiser maaşı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz